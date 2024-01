Amareggiato per il risultato ma non per il momento che comunque cerca di salvare Pippo Inzaghi che analizza il 6-1 Juve: “Andare in vantaggio cosi è stato un peccato farli rientrare subito in partita. Noi rimaneggiati, soprattutto in mediana, ho fatto cambi forzati, non roviniamo un bel momento, dobbiamo cancellare questa pagina. Domenica avremo Fazio, Candreva e qualche altro quindi non deprimiamoci. Nella ripresa ho giocato con Sambia in mediana. La Juve era molto in palla, abbiamo dato minutaggio a qualche elemento. Se la Juve è questa bisogna fare la partita perfetta per portare qualche punto a casa. Abbiamo dimostrato che se indoviniamo la gara possiamo fare qualcosa di buono. Ci crediamo, il nostro pubblico ci aiuterà per l’impresa.”