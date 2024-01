di Marco De Martino

SALERNO – Una sfida di prestigio con la testa al campionato ed al… mercato. La Salernitana questa sera (ore 21, diretta tv su Canale 5) affronta la Juventus nel primo dei due confronti ravvicinati in programma. Stasera i granata contenderanno ai bianconeri il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia (traguardo mai raggiunto dal club dell’Ippocampo), domenica prossima la rivincita si consumerà all’Arechi per l’ultima gara del girone di andata della serie A. Un doppio confronto che sa tanto di classica prova del nove per Inzaghi ed i suoi dopo le due prestazioni molto positive contro Milan e Verona, ma anche in vista dell’arrivo dei rinforzi dal mercato invernale. Walter Sabatini in queste ore è al lavoro con i propri collaboratori per colmare le voragini apertesi in rosa dopo le partenze, alla volta di Napoli, di Pasquale Mazzocchi e di Lassana Coulibaly volato in Mali per la Coppa d’Africa. Il DG granata è sulle tracce di due laterali di destra e di altrettanti centrocampisti. Al momento le trattative più calde conducono a Faraoni del Verona ed a Sernicola della Cremonese (Zortea e Soppy le alternative) per il primo ruolo, e ad Esposito dello Spezia ed a Nicolussi Caviglia della Juventus per il secondo. Si seguono, sempre per la mediana, anche Segre del Palermo e Gaetano del Napoli, elementi che potrebbero essere le alternative ai trequartisti. Affari che potrebbero decollare subito dopo la sfida di questa sera per dare la possibilità ad Inzaghi di schierarli o quantomeno averli a disposizione già domenica prossima. Nel frattempo il tecnico lascia a casa Antonio Candreva ed i tanti acciaccati (Pirola, Ochoa, Kastanos, Bohinen) affidandosi alle seconde linee e ad un manipolo di giovani a cui, c’è da scommetterci, stasera brilleranno gli occhi e tremeranno le gambe. In campo ci andranno tanti calciatori in partenza, come Lovato, Botheim e Martegani i quali proveranno a sparare le ultime cartucce per provare a convincere Sabatini e Iervolino a confermarli. Stasera per il prestigio, domenica per i punti: la doppia sfida tra la Vecchia Signora e la Salernitana può avere inizio.