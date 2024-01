di Erika Noschese

«E se la graduatoria delle progressioni verticali avesse una validità biennale, prorogabile?»: è la proposta lanciata dal capogruppo del Psi Filomeno Di Popolo che ormai da giorni segue attentamente l’evoluzione delle progressioni verticali per gli agenti della polizia municipale. Di fatti, proprio il consigliere Di Popolo insieme con ai colleghi socialisti Willburger ed Avella, nei mesi scorsi ha acceso i riflettori sulla vicenda dei caschi bianchi, dopo le prime progressioni che hanno causato non poche polemiche per ipotetici favoritismi, come denunciato, anche attraverso segnalazioni, da alcuni partecipanti alla prova orale. Il consigliere ed i suoi colleghi avevano, già all’epoca, proposto di redigere un regolamento che tenesse conto in misura adeguata e giusta dell’anzianità di servizio, dei titoli e del merito. «Nel corso dell’incontro abbiamo avuto modo di ascoltare Della Greca e capire il perchè di alcune scelte. Abbiamo presentato i nostri dubbi e le nostre eccezioni. Alcune, come già riportato dalla stampa, sono state accolte, altre le presenteremo nel prossimo incontro e dopo un’attenta lettura del contratto nazionale del lavoro», ha aggiunto il consigliere che attendere ora l’incontro con il dirigente comunale Luigi Della Greca e le organizzazioni sindacali in programma il prossimo 16 dicembre, per provare ad apportare alcune modifche all’attuale bozza che rischia di creare un gap enorme all’interno del corpo stesso, con persone avanti per età di servizio che avrebbero facile accesso agli avanzamenti di carriera. «E se la graduatoria delle progressioni verticali avesse una validità biennale, con la possibilità di proroga per altri due anni ancora? – propone il socialista – Il contratto nazionale del lavoro prevede le progressioni verticali in deroga al fine di riconoscere le professionalità acquisite nel corso degli anni dei lavoratori degli enti locali. È un’opportunità da cogliere e da “sfruttare”, anche ai fini di creare maggiori e nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, e nel caso specifico, nuove opportunità di assunzioni per tanti giovani salernitani. Nella fattispecie oltre all’assunzione, prevista, mediante concorso di 45 nuovi agenti di polizia municipale, bisogna considerare le progressioni verticali, che vedranno 15 appartenenti al corpo ricoprire incarichi nuovi e quindi lasciare scoperte le loro posizioni. Pertanto credo che sia opportuno, come più volte abbiamo detto, pensare anche ad un altro concorso per l’assunzione di altri agenti della polizia municipale, ma stavolta part-time a tempo indeterminato. Questo ulteriore concorso con graduatoria scorrevole, abbinato alle progressioni verticali, anche queste con graduatoria scorrevole, consentirebbe, visti i numerosi pensionamenti che ci saranno nel prossimi cinque anni, l’ingresso nel corpo della municipale e l’avanzamento ad un ruolo superiore di coloro i quali sono in graduatoria. Ovviamente come socialisti, chiediamo la possibilità di rendere scorrevole la graduatoria non solo per la polizia municipale, ma anche per tutte le altre categorie di lavoratori della pubblica amministrazione».