La Salernitana non resterà “Mai Sola“. Anche nella trasferta infrasettimanale, all’Allianz Stadium, sarà nutrita la rappresentanza di tifosi granata in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia, che vedrà i granata (ore 21, diretta tv su Canale 5) impegnati nel confronto a eliminazione diretta contro la Juventus.

Nel settore riservato agli ospiti sono attesi oltre 700 sostenitori della Bersagliera, provenienti non solo dal Nord Italia.

Questa mattina, all’aeroporto di Napoli, pronti per salire a bordo del volo che li condurrà a Torino, presenti – come al solito – anche alcuni componenti del club granata “Mai Sola”, guidati dal presidente Antonio Carmando, che si sono mossi alle prime luci dell’alba da Salerno per raggiungere Capodichino.