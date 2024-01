Allo Stadium ci si gioca l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Parte forte la Salernitana che trova il vantaggio dopo 2′ con Ikwuemesi che approfitta di un errore di Gatti e batte Perin. Risposta immediata dei bianconeri che trovano il pari con Miretti. A 10′ dal termine della prima frazione, Cambiaso segna il 2-1 per la Juve. A inizio ripresa arriva il terzo gol con Rugani. Al 74′ un errore di Sfait subentrato innesca Ylidiz che tira nello specchio, Fiorillo respinge e Bronn deposita nella sua porta per il poker bianconero. Sempre Ylidiz in slalom mette il sigillo alla sua prova, e segna il 5-1. Granata ormai in disarmo e al 90′ Weah trova l’eurogol che termina il match.