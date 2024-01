Grandi cambiamenti per Allegri e Inzaghi in Coppa Italia: negli ottavi di finale Juventus Salernitana troveranno spazio giocatori poco impegnati in campionato. Tra i pali nei bianconeri giocherà Perin, in difesa Rugani che sostituisce Bremer. Centrocampo molto diverso rispetto alla vittoria contro la Roma. In attacco Milik e Chiesa. Prima convocazione per Tarik Muharemovic, classe 2003.

Nei granata spazio a Fiorillo tra i pali, Daniliuc, Bronn, Lovato e Sambia a comporre il quartetto difensivo, Legowski e Maggiore in mediana. Stewart, Tchaouna Botheim alle spalle di Ikwuemesi.

Ottavi di finale – Coppa Italia Frecciarossa

JUVENTUS-SALERNITANA (FORMAZIONI UFFICIALI)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling; Chiesa, Milik. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Huijsen, Bremer, Muharemovic, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Kostic, Yildiz, Vlahovic. All: Allegri.

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Daniliuc, Bronn, Lovato, Sambia; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Stewart; Ikwuemesi. A disp: Costil, Allocca, Gyomber, Elia, Borrelli, Simy, Martegani, Sfait. All: F. Inzaghi.