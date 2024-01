Il caratteristico Borgo di Cicerale nel Cilento, patria dei Ceci, si appresta a presentare la prima edizione dei Mercatini di Natale al Borgo. Ai piedi dello storico palazzo marchesale “Primicile Carafa” situato nel centro del paese che rappresenta un elemento di eccezionale valore storico–architettonico, andranno in scena 3 serate dedicate ai mercatini di Natale ed al Villaggio della Befana. Si comincia questa sera per terminare il 6 gennaio.



All’interno del caratteristico percorso storico sviluppato su via Piano e via San Leone saranno allestiti dei veri e propri mercatini dove poter trovare tutti i prodotti realizzati dalle aziende locali oltre agli stand con i piatti tipici della tradizione. All’interno del percorso inoltre si verrà travolti da spettacoli di strada ed accompagnati da musica itinerante. Terminato il percorso seguiranno tutte le sere i concerti dei vari gruppi di musica popolare cilentana.



Per i più piccoli, poi, sarà allestito un mega villaggio di Babbo Natale con gonfiabili nei pressi della Piazza Primicile Carafa. Uno spettacolo unico che ha lo scopo di far trascorrere momenti unici e vivere in un contesto storico architettonico fantastico che si sposa naturalmente per questo tipo di evento.

Dopo l’inaugurazione di questa sera alle ore 17.00, ci saranno lo spettacolo di danza della scuola “Terry Dance” e il concerto dei Sibbenga Sunamo. Domani, alle 18.00, Pasquale Mazzei presenterà il suo libro e alle 21.00 concerto dei Nova Felix. Gran finale sabato: dalle 17.00 alle 20.00, i più piccoli saranno accolti nel villaggio della befana. Chiuderà la tre giorni il concerto dei Kiepò.

L’intero evento è organizzato dall’associazione culturale San Giorgio.