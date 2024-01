di Erika Noschese

Parla di decisione «inaspettata ed immotivata» la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca, Antonietta Cembalo che scrive al sindaco Giuseppe Lanzara, l’assessore all’Istruzione Gerarda Sica, al collegio docenti e al consiglio d’istituto per chiedere un intervento immediato in merito alla delibera circa l’ipotesi di dimensionamento scolastico del 29 dicembre 2023 ad opera della Regione Campania. Di fatti, nell’ambito del piano di organizzazione della rete scolastica in provincia di Salerno , è previsto per il nostro territorio il taglio dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca”. In particolare, l’istituto comprensivo “Amedeo Moscati” accorperebbe i plessi Infanzia “Campo Sportivo”, Infanzia “Sant’Antonio” via Palinuro, Primaria “Campo Sportivo”, Primaria “Sant’Antonio”, Secondaria I Grado “D. Zoccola”. All’IC “Picentia”, invece, verrebbero unificati i plessi Infanzia “Arcobaleno”, Infanzia “Sorriso di Bimbi” e

Primaria “Dante Alighieri” con la cancellazione dell’istituto Fonseca che conta oltre mille alunni. A scendere in campo a difesa della scuola sono i genitori degli alunni che hanno organizzato un raduno in programma domani alle ore 10 all’ingresso della scuola media D. Zoccola.

«Vogliamo sapere il perché la nostra scuola deve essere smantellata, ci sono mille e cento alunni e non è pensabile procedere ad un accorpamento con una scuola che ne ha la metà», ha raccontato una mamma evidenziando che «la nostra scuola e riconosciuta a livello nazionale e internazionale per le attività svolte da professori eccezionali e una cosa ingiusta che questo istituto è costretto a sparire, anzi questa grande famiglia deve sparire ed è assolutamente inconcepibile, noi non ci arrenderemo per il bene e il futuro dei nostri figli». Una battaglia comune che vede insieme genitori e docenti pronti a tutelare una eccellenza del territorio. Nei giorni scorsi ad intervenire anche il consigliere di minoranza Marco Vecchione che ha scritto al primo cittadino chiedendo «un celere intervento presso

la Regione Campania e l’Assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini» per «tutelare le istanze del nostro territorio e scongiurare che il piano possa presto concretizzarsi, così come formulato, con l’attesa deliberazione». Ora, si attende un intervento da parte dell’amministrazione.