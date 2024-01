La Fondazione Monte Pruno bandisce, in collaborazione con la Banca Monte Pruno ed il Circolo Banca Monte Pruno, un concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio al merito scolastico da destinarsi a Soci o figli dei Soci della Banca Monte Pruno e del Circolo Banca Monte Pruno:

30 borse di studio del valore di 500,00 euro ciascuna per i Laureati(triennale o specialistica) che non abbiano compiuto il 24° anno di età per i laureati con triennale e il 27°anno di età per i laureati con specialistica, che non abbiano già beneficiato, nelle precedenti edizioni, di borsa di studio per studenti universitari erogata dalla Banca (per i laureati in Medicina l’età massima è 28 anni).

I REQUISITI PER OTTENERE LA BORSA DI STUDIO SONO I SEGUENTI:

conseguimento laurea magistrale o triennale;

votazione minima ottenuta 105/110;

aver conseguito il titolo nell’anno 2022 o nel 2023;

essere socio o figlio di socio della Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino o del Circolo Banca Monte Pruno alla data di pubblicazione del Bando.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

modello domanda scaricabile dal sito;

certificato comprovante la votazione finale della laurea con relativa carriera universitaria e voti;

copia carta d’identità e codice fiscale del partecipante al bando e del socio (se persona diversa);

informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Borse e Premi di

La documentazione necessaria da presentare per l’ammissione al concorso andrà inoltrata entro il giorno 31/01/2024 esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@bccmontepruno.it.

Le domande che perverranno incomplete nella documentazione, ovvero oltre il termine stabilito, non saranno prese in considerazione.

Al fine di vedersi assegnare la Borsa di Studio è obbligatorio partecipare alla cerimonia di consegna, che si terrà in una data ed in un luogo che sarà successivamente comunicato agli aventi diritto.

PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE

In presenza di un numero di richieste ammissibili superiore alle borse di studio disponibili, la Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, uno in rappresentanza, ciascuno, della Fondazione Monte Pruno, della Banca Monte Pruno e del Circolo Banca Monte Pruno, con giudizio insindacabile, seguirà i seguenti criteri:

1) Migliore votazione dell’esame finale;

2) richiedente più giovane alla data di conseguimento del titolo;

3) miglior media voto esame;

4) socio della Banca;

5) anzianità di iscrizione nella compagine sociale del socio.

In caso di parità di punteggio, la Fondazione si riserva la facoltà di variare il numero delle borse di studio.

Per ulteriori informazioni:

SEGRETERIA DI DIREZIONE

BANCA MONTE PRUNO – Sede di Sant’Arsenio • Tel. 0975-398616 e-mail: segreteria@bccmontepruno.it

Le modalità per partecipare al Bando sono contenute nel regolamento scaricabile dal sito:

https://www.bccmontepruno.it/soci/borse-di-studio-2023/