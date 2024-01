Domani alle ore 18:00, presso il NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso -, il Consiglio Direttivo della società sportiva dilettantistica pestana Us Poseidon 1958 conferirà a Domenico De Rosa, CEO del gruppo SMET, la carica di Presidente Onorario.

La Dirigenza, all’unanimità, ha concordato l’assegnazione della sua prestigiosa carica, visto il grande interesse dimostrata dal CEO, che si è detto felice di avvicinarsi al progetto granata, nell’ottica di partecipare attivamente alla promozione del calcio del suo territorio.Domenico De Rosa è, da tempo, vicino alla squadra della città di Paestum. In particolare nell’ultimo anno il CEO di SMET ha avuto modo di seguire da vicino la principale compagine calcistica che gioca all’ombra dei templi.“Sono grato e riconoscente per il conferimento di questa prestigiosa carica – afferma emozionato De Rosa -. Per il lavoro avrei potuto vivere in qualsiasi capitale europea ma ho deciso di tornare a vivere qui a Paestum proprio in virtù delle mie forti radici familiari, e forte del fatto che il nostro territorio debba esprimere la miglior classe dirigente possibile, offrendo opportunità anche a coloro che non hanno grandi possibilità. Il mio impegno sarà sempre maggiore, per portare avanti un progetto che vada nella direzione dei giovani e dello sviluppo del territorio. Questo è l’inizio di un percorso che, sono sicuro, ci porterà tante soddisfazioni e tanti momenti di gioia”.La Poseidon milita attualmente in prima categoria, con la squadra B che gioca in terza categoria e la Juniores che compete nell’Under 19 regionale Campania. Negli anni ‘80, la Poseidon fu guidata per poche giornate anche dall’iconico allenatore Eziolino Capuano, guadagnando la promozione in Eccellenza (dopo aver rischiato la retrocessione in seconda categoria). Ora, si apre un nuovo capitolo per la società granata e per tutto il settore giovanile con la presidenza di Domenico De Rosa.