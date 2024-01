di Marco De Martino

SALERNO – Il mercato riapre ufficialmente i battenti e la Salernitana è subito protagonista. Le trattative più calde sono quelle in uscite, un po’ per scelta un po’ per necessità della società granata che dovrà prima necessariamente vendere per poi rinforzare la squadra ingaggiando nuovi calciatori. Il primo affare che dovrebbe chiudersi è quello che porterà Pasquale Mazzocchi nella sua città.

MAZZOCCHI (QUASI) AZZURRO Ormai il terzino originario di Barra è ad un passo dal coronare il suo sogno coltivato fin da bambino, quello di indossare la maglia azzurra del Napoli. La società partenopea, dopo il muro di Walter Sabatini alla prima offerta, ha rilanciato avvicinandosi tantissimo alla prima richiesta della Salernitana. Due milioni e mezzo più bonus è l’ultima offerta del Napoli per Mazzocchi, una proposta che quasi certamente Iervolino accetterà anche per le insistenze del calciatore che spinge per approdare nelle fila della sua squadra del cuore. La ormai imminente partenza di Mazzocchi e quella praticamente certa del francese Sambia obbligherà la Salernitana a tornare sul mercato per ingaggiare almeno due terzini. Il preferito di Sabatini è il cremonese Sernicola, ma c’è una pista che porta anche a Soppy, francese in forza al Torino ma di proprietà dell’Atalanta. Proprio il club orobico potrebbe decidere di riportarlo alla corte di Gasperini e così potrebbe decidere di girare alla Salernitana l’ex Zortea su cui però c’è il forte interesse del Frosinone. Capitolo Dia. Il senegalese, ufficialmente infortunato, dovrà essere ceduto per non meno di 20 milioni. In prima fila c’è l’Eintracht Francoforte ma occhio alla Premier.

SOGNO RADONJIC Per quanto riguarda le trattative in entrata, oltre ad un laterale, la Salernitana va a caccia di un attaccante. Il primo nome sulla lista di Sabatini è quello di uno dei suoi tanti pupilli scoperti in tenera età ed affermatisi in questi anni, ovvero Nemanja Radonjic. Il fantasista serbo, autore della miglior gara della stagione proprio a Salerno quando realizzò una doppietta nello 0-3 inflitto dal Toro alla squadra all’epoca allenata da Sousa, è da settimane ai margini dopo l’ennesimo litigio con il tecnico Juric ed è destinato a partire. La Salernitana è in prima fila per ottenerne il prestito ma in lizza c’è anche il Monza che deve sostituire lo squalificato Gomez. I buoni uffici di Sabatini, l’amicizia tra Cairo e Iervolino e l’arrivo nel ruolo di ds granata di Kolarov pongono però la Salernitana in una posizione privilegiata nella corsa all’ex di Roma e Marsiglia.

GLI ESUBERI Tornando alla lista di sbarco, andranno piazzati anche i tanti esuberi ormai ai margini da tempo. I norvegesi Botheim e Bohinen hanno mercato all’estero, Sambia tornerà in Francia, Stewart potrebbe essere piazzato nelle categorie inferiori o tornare in Giamaica, Cabral e Martegani potrebbero essere restituiti con sei mesi d’anticipo a Sporting Lisbona e San Lorenzo. In bilico Lovato.