di Erika Noschese

È sempre più drammatica la situazione all’interno del pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona. Nella sola serata di ieri almeno sette le ambulanze in coda per diverse ore mentre all’interno del pronto soccorso non sembra esserci più spazio per accogliere altri pazienti, molti dei quali costretti a trascorrere la notte sulla sedia per mancanza di barelle. Complessa la situazione anche sul fronte covid: medici e operatori sanitari sono costretti ad avere tre pazienti per stanza, cosa che non sarebbe ammessa per legge, mettendo a rischio la salute di tutti in quanto vi è un solo ossigeno per i casi più critici e se dovesse verificarsi una emergenza si metterebbe a rischio la vita delle altre persone presenti all’interno della stanza e che potrebbero aver bisogno anch’essi dell’ossigeno. Anche l’influenza quest’anno sta costringendo numerose persone a fare ricorso alle cure del personale medico e mai come in questo momento di emergenza la carenza di personale medico e infermieristico contribuisce a rendere ancora più ingestibile la situazione. «Sono rimasta in attesa tutta la notte, costretta su una scomoda sedia senza una coperta per potermi riscaldare», ha raccontato una paziente che ad un certo punto ha preferito far ritorno a casa. Una situazione che va avanti ormai da diversi giorni e che allarma sempre di più cittadini e organizzazioni sindacali che stanno provando a fronteggiare la situazione emergenziale con il picco influenzale che sarà raggiunto nelle prossime settimane. Inanto, nel pomeriggio di sabato si sarebbe verificato un altro decesso sospetto al Ruggi: una donna ha accusato dei dolori e si è recata al pronto soccorso dove le sono state effettuate le analisi e gli enzimi cardiaci necessitavano di alcuni approfondimenti ma la donna non sarebbe stata controllata, stando a quanto riferiscono voci vicine alla famiglia. Alle 2 del mattino successivo la donna ha perso la vita e ora la famiglia sembra intenzionata a capire cosa è accaduto.