Giornata drammatica per la prematura scomparsa nella Diocesi di Teggiano-Policastro di don Donato Romano, parroco della Cattedrale di Santa Maria Maggiore a Teggiano.

Come riporta il sito Ondanews.it Il sacerdote si è sentito male dopo aver celebrato la Santa Messa e, dopo essersi recato in sacrestia, per lui non c’è stato scampo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti tempestivamente. Don Donato Romano aveva 49 anni ed era originario di Sassano. Sgomento e incredulità in tutta la comunità.