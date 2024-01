Un giovane e’ finito in coma etilico a Salerno per aver alzato troppo il gomito durante i festeggiamenti di fine anno ed e’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Lo ha confermato il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che questa mattina ha incontrato la stampa per un bilancio del Capodanno. Oltre ai 7 feriti per i botti che, nella notte, hanno fatto ricorso alle cure mediche negli ospedali del capoluogo e della provincia, nel pomeriggio di ieri un bambino di 11 anni, ad Alfano (Salerno), e’ rimasto gravemente ferito a un occhio per lo scoppio di un petardo ed e’ stato trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania. “L’aspetto piu’ inquietante – rileva il questore – e’ che ci sia un minorenne, un bambino di 11, che ha riportato delle serie conseguenze su uno degli occhi”