“Bisogna avviare una campagna per educare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovere la Cultura della Sicurezza con il dialogo, l’informazione, la formazione, la premialità attraverso gli enti bilaterali preposti, creando sinergie sul territorio con tutti gli attori che si occupano di sicurezza (Isp. Lavoro, Asl, Inal, Medici Competi, Tecnici ecc.)”. Così il segretario generale della Edilsicura Salerno Giuseppe Marchesano che torna ad accendere i riflettori sulla questione sicurezza ribadendo la necessità di lanciare un segnale forte. L’atavica piaga degli infortuni sul lavoro, a consuntivo del 2023, resta centrale nell’azione di Edilsicura, l’organismo bilaterale tra Ance/Aies Salerno e le organizzazioni sindacali Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil, che vede al suo vertice Giuseppe Marchesano. Edilsicura coordina l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei cantieri edili nell’ambito territoriale della provincia di Salerno, in un ambito particolarmente delicato e sensibile quale, appunto, la sicurezza sugli ambienti di lavoro. “Fondamentale – aggiunge Marchesano – resta il ruolo delle figure che la norma individua come destinatarie di obblighi quali datori di lavoro, dirigenti e preposti: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls), disciplinato dal Testo Unico per la Salute e la Sicurezza (D.L.gs. 81/08). Serve investire in sicurezza – conclude – formando gli Rls dove presenti, ed utilizzare la figura degli Rlst per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, in particolar modo i cantieri edili, che negli ultimi anni hanno visto innumerevoli incidenti gravi o mortali”. Attualmente, in provincia di Salerno, l’attività di rls è svolta da: Aniello Mirra, Guerino Prezzemolo e Gerardo Scarpa. Nell’area territoriale di Salerno nelle imprese con meno di 15 dipendenti dove non c’è il Rls, a ricoprire il ruolo di partecipazione alla sicurezza dei lavoratori interviene il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst). In perfetta sintonia con il pensiero del Presidente Marchesano anche

il Vice (in quota Ance Aies) Claudio Virno Lamberti che sottolinea “come la consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi, prevista dalla norma, può migliorare notevolmente gli standard di sicurezza nell’organizzazione del cantiere edile e delle fasi lavorative. Ritengo importante – aggiunge Virno Lamberti- promuovere la cultura della sicurezza sia nell’ambito datoriale che nell’ambito dei prestatori d’opera”.