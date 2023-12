di Erika Noschese

La Camera di Commercio di Salerno punta tutto sulla sicurezza con un contributo economico alle aziende che decidono di affacciarsi al mondo degli investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, a parziale concorso delle spese sostenute dalle imprese per l’installazione di telecamere, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative. Tali sistemi devono essere costituiti da minimo due telecamere, di cui almeno una installata all’esterno. «La provincia di Salerno non ha un problema di allarme così elevato come altre aree della nostra regione ma quello della sicurezza è un tema fondamentale e gli operatori economici devono fare la loro attività nel massimo della tranquilliità – ha dichiarato il presidente Andrea Prete – Come Camera di Commercio abbiamo condiviso con la Prefettura questo percorso con un bando che riguarda tutti gli operatori economici, negozi, botteghe artigiani della provincia di Salerno». L’obiettivo del bando, pubblicato nella giornata di ieri ma con il clickday in programma il prossimo 15 gennaio, è quello di incentivare le imprese del territorio a dotarsi di un sistema di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, dei propri clienti e, in-direttamente, del territorio dove sono ubicate. E’ noto che la presenza di un impianto di video-sorveglianza nei locali di un’impresa o nelle adiacenze, può apportare numerosi vantaggi in termini di prevenzione dei reati, scoraggiando i malintenzionati dall’entrare nei locali dell’impresa, riducendo così il rischio di furti, rapine e altri reati, ovvero fronteggiando i fenomeni di microcriminalità attraverso l’adozione di sistemi più sofisticati in grado di interagire di-rettamente con le centrali operative delle Forze dell’Ordine e degli istituti di vigilanza privata. Per poter accedere al contributo, l’investimento minimo richiesto all’impresa deve essere di € 1.000,00 e il contributo, pari al 50% della spesa effettuata, sarà concesso fino a un massimo di € 1.500,00. Non potrà essere concesso alla medesima impresa più di un contributo. «Questo consente di avere sia una protezione all’interno dell’attività commerciale perchè ovviamente l’intrusione di qualcuno con cattive intenzioni può essere registrato dalla fotocamera interna ma anche un occhio sulll’esterno, sull’area pubblica dove spesso i colpevoli di reato vengono perseguiti perchè inviduati dalla videosorveglianza – ha aggiunto il presidente Prete – Se noi aumentiamo, con questo provvedimento le telecamere è chiaro che aumentiamo il livello di sicurezza. Con la telecamera esterna si da una maggiore protezione all’attività e nel contempo si da un aiuo concreto alla comunità».

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digita-le, attraverso la piattaforma di Infocamere “Telemaco-Servizio Agef”, dalle ore 16 del 15 gennaio 2024 e fino a esaurimento delle risorse stanziate dalla Camera di Commercio di Sa-lerno, pari a euro 400.000,00. L’ufficio competente procede a una valutazione delle istanze pervenute secondo l’ordine cro-nologico di presentazione e alla formazione di una graduatoria.