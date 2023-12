Pur non presente al “Bentegodi” per godersi qualche giorno di relax con la famiglia negli States il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha accolto con entusiasmo la vittoria dei granata in quel di Verona affidando ai Social il suo pensiero. Direttamente dalla Grande Mela dove è in vacanza il numero uno del club ha così commentato il successo dei ragazzi: “New York si tinge di granata. Vittoria importante, complimenti ragazzi. Avanti tutta ed Auguri di uno splendido 2024”.