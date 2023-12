di Erika Noschese

Sarà la Autolinee Palmentieri ad effettuare il servizio navetta in occasione del concerto di Capodanno in piazza della Libertà. Come già ampiamente anticipato attraverso queste colonne, infatti, l’azienda Busitalia ha declinato l’invito in quanto – si legge nella comunicazione inviata al Comune di Salerno – per motivi tecnici ed organizzativi non è stato possibile prevedere il potenziamento delle corse. Il direttore del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, su richiesta della giunta comunale, non ha perso tempo e ha indetto una manifestazione di interesse attraverso il Mepa per cercare operatori disponibili. Unica azienda ad aver aderito la Società Eredi Palmentieri S.r.l. che ha proposto l’importo di 4mila euro. Sarà garantita la presenza di quattro autobus con autisti ed una capienza di almeno 40 posti a sedere per singolo autobus, dalle ore 17 del 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio, orario in cui è prevista la partenza dell’ultima navetta dal centro cittadino in direzione stadio Arechi. Il tragitto è comprensivo della tratta che va dal parcheggio dello stadio Arechi a Piazza della Libertà, dunque via Generale Clark, via Leucosia, via Trento, via Posidonia, C.so Garibaldi, via Roma in andata, e Lungomare Trieste, Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, via Leucosia, via Generale Clark in ritorno con 5 fermate intermedie da Mercatello a Piazza della Concordia con un costo del ticket pari ad 1.30 euro. Di pari passo, è stato potenziato il servizio metropolitana che sarà in circolazione fino alle 3 del 1 gennaio 2024. «L’obiettivo è fare in modo che i tanti visitatori provenienti da fuori regione o gli stessi cittadini che saranno in piazza ad assistere al concerto lascino l’auto in sosta nei pressi dello stadio Arechi, così da non intasare la città. Per agevolare l’afflusso e il deflusso dei partecipanti al concerto, il settore Mobilità ha inoltre già predisposto un accurato piano traffico che prevede il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 17.30 e sino ad avvenuto deflusso dei partecipanti al traffico nella traversa Odierno; in via Pertini divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli diretti alle proprietà dalle 17.30 del 31 dicembre; ad inizio del deflusso dei partecipanti al concerto verrà istituito il senso unico di marcia con direzione oriente-occidente, ovvero dall’uscita del parcheggio interrato a piazzale Ferruccio Parri e sino a deflusso ultimato; in via Luigi Centola senso unico di marcia con direzione mare-monte dalle 17.30 del 31 dicembre e fino ad avvenuto deflusso dei partecipanti al concerto, dunque i veicoli provenienti da via Sabatini e/o da via Lista avranno l’obbligo di instradarsi su piazza Umberto I e lungomare Trieste. In questo tratto di strada è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle 11.30 del 31 dicembre e fino a deflusso dei partecipanti al concerto. Per quanto riguarda piazza Amendola, metà piazza lato Prefettura vige il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli a servizio di persone diversamente abili dalle 11.30 del 31 dicembre e sino al termine del concerto mentre per quanto riguarda il parcheggio Manfredi divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di auto e mezzi della Srl Anni 60 Produzioni dalle 7 del 30 dicembre e sino ad avvenuto smontaggio delle strutture a servizio del concerto.