La Commissione Urbanistica, Lavori pubblici e trasporti del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Luca Cascone (gruppo De Luca Presidente), ha incardinato l’esame del disegno di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, per modifiche alla legge regionale urbanistica. “Abbiamo raccolto le osservazioni delle associazioni, che sono emerse dalle audizioni, in un maxiemendamento interamente sostitutivo del testo originario, al fine di renderlo quanto più possibile condiviso, in coerenza con il nostro indirizzo politico e compatibile sul piano tecnico giuridico”, spiega Cascone. “Sulla base di esso – aggiunge – si svilupperà il confronto con i colleghi consiglieri in Commissione con l’obiettivo di definire un calendario di lavori che ci porti velocemente alla approvazione di una legge che è fondamentale per la rigenerazione urbana e per lo sviluppo del territorio”. L’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, sottolinea: “Questo testo è una modifica sostanziale del disegno di legge approvato dalla Giunta, che recepisce le proposte formulate dalle associazioni nelle audizioni, su questioni fondamentali, come la rigenerazione urbana, i cambiamenti climatici, la sostenibilità ambientale. La legge regionale 16 risale a 20 anni fa e, nel frattempo, sono intervenuti tanti cambiamenti, che richiedono dunque modifiche legislative. Sul piano nazionale, tenuto conto che si tratta di una materia concorrente, manca invece una legge quadro di riferimento”. “Ci riserviamo di valutare il nuovo testo presentato, anche se avrebbe dovuto essere presentato in anticipo rispetto ai lavori odierni di questa Commissione, e di verificare se esso possa essere condivisibile”, annuncia il capogruppo della Lega, Severino Nappi. Il consigliere regionale del Pd, Massimiliano Manfredi, esprime “apprezzamento per il metodo adottato”, evidenziando che “le modifiche alla legge regionale urbanistica costituiscono uno strumento molto atteso dal territorio” e che “il gruppo del Pd ha sottoscritto numerosi emendamenti di Gruppo tesi a dare seguito alle proprie proposte e a quelle delle associazioni emerse dalle audizioni”. Infine, apprezzamento per il metodo utilizzato è stato espresso dal consigliere di Forza Italia Francesco Cascone, che ha sottolineato: “Anche da sindaco ho potuto toccare in mano l’importanza di questa materia e la necessità di una profonda riforma della legge 16, ma è fondamentale proseguire nel lavoro con il massimo supporto tecnico giuridico, tenuto conto della possibile scure della Corte Costituzionale su una delicata materia concorrente”.