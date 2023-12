di Erika Noschese

Il Comune di Salerno non sembra intenzionato ad affidare nuovamente il servizio alla Isam il cui contratto scadrà nel mese di luglio. L’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli sta valutando l’ipotesi di affidare il servizio alla partecipata guidata da Vincenzo Bennet, Salerno Pulita che si occupa già della pulizia delle strade e dunque andrebbe a completare il ciclo a 360 gradi. Di fatti, dopo la decisione della Isam di non lavorare nei giorni tra Natale e Capodanno e il “richiamo” formale del settore Verde Pubblico il consigliere del Psi Filomeno Di Popolo torna all’attacco e ribadisce la necessità di internalizzare il servizio, fondamentale per la città soprattutto in questo periodo di Luci d’Artista con turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. «Con i soldi del Comune non possiamo essere soggetti alle decisione della Isam – ha detto Di Popolo – Ecco perché è necessario internalizzare i servizi». Sulla vicenda nei giorni scorsi l’intervento della Fp Cgil di Salerno che sposa la proposta e chiede alla giunta di trovare una soluzione in tempi rapidi. Al momento, l’affidamento del servizio a Salerno Pulita è l’ipotesi più concreta, alla luce soprattutto del fallimento delle cooperative sociali e le tante problematiche che hanno vissuto i lavoratori con la società di Roma che si è aggiudicata il servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico in città.