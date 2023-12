Si stanno scoprendo gli altarini ai danni dei poveri anziani.

L’attuale gestione che dovrebbe essere sostituita da coloro che hanno vinto, mesi orsono, la gara per l’appalto della conduzione di Casa Serena, avrebbe dovuto occuparsi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione cosa che non sembra abbia fatto viste le condizioni in cui è lo stabile nel quale, addirittura, ci piove dentro.

Questa amministrazione invece di controllare e agire per il rispetto contrattuale, non si sa per quale motivo, ma lo immaginiamo, ha lasciato correre ed oggi Casa Serena si trova nelle condizioni pietose in cui sta per cui i poveri anziani si faranno un altro brutto Natale.

Sembra che la nuova società subentri nei primi di Gennaio e dovrebbe fare tutto quello che la precedente società in concorso con l’attuale amministrazione non hanno fatto.

Speriamo bene visto che la speranza è l’ultima a morire e noi tutto vorremmo tranne che far morire i nostri poveri anziani per cui vigileremo passo dopo passo questa triste telenovela .