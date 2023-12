di Marco De Martino

SALERNO – Dopo l’infortunio di Boulaye Dia, arrivano due buone notizie dall’infermeria per Pippo Inzaghi (nella foto di Gambardella). La Salernitana, nel decisivo scontro diretto in programma sabato prossimo al Bentegodi contro l’Hellas Verona potrà contare sui difensori Lorenzo Pirola e Pasquale Mazzocchi. Entrambi ieri si sono regolarmente allenati al Mary Rosy con il resto del gruppo e saranno dunque abili ed arruolabili per Verona. Sia Pirola che Mazzocchi, come Dia, erano stati costretti al cambio forzato venerdì sera nel secondo tempo di Salernitana-Milan a causa di guai muscolari. Mentre per il senegalese gli esami ecografici hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che lo terrà fuori almeno per un paio di mesi, sia per Pirola che per Mazzocchi si è trattato solo di un affaticamento, smaltito prontamente grazie al riposo durante le festività natalizie.

L’UNDICI ANTI HELLAS Grazie ai preziosi recuperi di Pirola e Mazzocchi, mister Inzaghi potrà confermare l’assetto tattico utilizzato nel match contro il Milan, oltre a gran parte degli interpreti scesi in campo contro il Diavolo. Davanti a Costil, rimasto unico portiere over dopo l’infortunio di Ochoa e la squalifica di Fiorillo, ci sarà la linea a quattro composta da Mazzocchi, Fazio, Pirola e Bradaric. L’unica variante potrebbe essere rappresentata dall’innesto di Daniliuc a destra e dal dirottamento di Mazzocchi a sinistra: se così fosse l’escluso sarebbe Bradaric. A centrocampo Maggiore, dopo aver scontato il turno di squalifica, si riapproprierà della maglia da titolare in mediana accanto a Coulibaly. Legowski dunque si riaccomoderà in panchina. La linea dei trequartisti sarà composta ancora una volta da Tchaouna, Kastanos e Candreva, mentre per la maglia di centravanti è duello tutto nigeriano tra Simy ed Ikwuemesi con il primo favorito.

INFLUENZA PER SABATINI Nel frattempo Walter Sabatini è stato costretto ancora una volta a rinviare il primo faccia a faccia con il gruppo a causa della sindrome influenzale che l’ha colpito. Il direttore generale però, come accaduto anche martedì alla ripresa, ha parlato in video-conferenza ai calciatori spronandoli in vista dello spareggio salvezza di Verona. Intanto questa mattina, alle ore 12.45 al Mary Rosy, il tecnico Filippo Inzaghi s’intratterrà con la stampa per la consueta conferenza della vigilia al termine della quale il gruppo si metterà in viaggio alla volta di Verona dove sabato affronterà gli scaligeri degli ex Djuric e Bonazzoli, i quali saranno privi dello squalificato Duda. Si giocherà con la curva del Bentegodi chiusa per le intemperanze degli ultras gialloblù, anche se nelle prossime ore il club veneto potrebbe presentare ricorso d’urgenza per riaprire il settore in extremis.