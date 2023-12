Nel corso del brindisi di fine anno a Palazzo Santa Lucia, il Governatore Vincenzo De Luca è stato protagonista di un incidente legato allo spostamento di una poltrona, evento immortalato in un video che ha rapidamente conquistato le chat online. Per fortuna, nonostante la caduta, il presidente della Giunta regionale della Campania è risultato incolume. Nel filmato, De Luca si rialza prontamente e affronta l’episodio con il suo consueto umorismo, scherzando sulla situazione appena accaduta. Le immagini mostrano De Luca seduto al centro del tavolo, pronto a alzarsi per il tradizionale brindisi di fine anno.

Tuttavia, durante questo momento, un addetto al servizio si avvicina per rimuovere la poltrona, presumibilmente per agevolare la realizzazione di fotografie senza ostacoli. In modo inaspettato, il governatore decide di sedersi nuovamente, senza rendersi conto che la sedia alle sue spalle è stato rimossa, causandone la caduta. Fortunatamente, gli astanti si affrettano a soccorrerlo, ma sembra che l’incidente non abbia lasciato alcuna conseguenza significativa. Il commento rassicurante proveniente dal suo entourage sottolinea che si è trattato di un incidente fortuito e privo di conseguenze gravi. De Luca, nonostante la caduta, si rialza prontamente con un sorriso sulle labbra, dimostrando la sua resilienza e il suo spirito positivo di fronte alle situazioni impreviste.

Fonte Agro24