Continua il grande successo ad Agropoli per il villaggio di Babbo Natale e per la casa del “vero” Babbo. Nella giornata di ieri, poi, un visitatore di eccezione. Il capitano della Salernitana Antonio Candreva ha voluto conoscere Babbo Natale e si è infatti recato ad Agropoli insieme alla sua famiglia. Il capitano granata è stato anche riconosciuto da qualche tifoso di calcio e non sono mancate le foto ricordo. Nonostante fosse in compagnia della famiglia, e quindi in un momento di rilassamento lontano dai campi di calcio e dai riflettori, Candreva ha dimostrato di avere un grande cuore e non ha deluso nessuno. Grande cuore, c’è da dire, anche del vero babbo, che in questi giorni sta posando con migliaia di bambini e sta regalando loro tanti sorrisi, ma non si è sottratto ad un sorriso al capitano granata, un bambino forse un po’ troppo cresciuto. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori ed in particolare da Aldo Olivieri di Opus: «La nostra missione è regalare sorrisi a tutti, bambini o adulti che siano – dice – però è una bella soddisfazione vedere un giocatore, un grande professionista come capitan Antonio Candreva essere qui per portare la propria famiglia da Babbo Natale. Abbiamo anche scambiato qualche parola e devo dire che è una persona davvero di gran bontà». Non è dato sapere, però, se anche il capitano abbia portato o meno una cartolina all’omone di rosso vestito e, nel caso lo avesse fatto, cosa ci fosse scritto al suo interno. Forse la richiesta di una salvezza per la sua squadra o qualche rinforzo nel mercato in pieno corso? In ogni caso, il Villaggio agropolese si conferma come un’eccellenza non soltanto del territorio ma dell’Italia intera e tanti sono gli attestati che ogni giorno arrivano da tutto lo stivale. Il dato importante è l’affluenza, sempre molto alta anche nei giorni non festivi.

