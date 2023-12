La Regione Campania non avrebbe pagato la fornitura di materiale per la realizzazione degli ospedali modulari per l’emergenza Covid, installati a Caserta, Napoli e Salerno in piena pandemia.

Secondo alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi- come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – la società di Padova Manifacturing Engineering & Development avrebbe aperto un contenzioso giudiziario con l’Ente.

Gli ospedali modulari, costati a Palazzo Santa Lucia ben 12 milioni di euro, non sono mai entrati in funzione a pieno regime. Ora, un’altra tegola si abbatte sulle decisioni del governatore De Luca con la Med che ha deciso di chiudere i conti dinanzi al Tribunale, chiamando in causa anche l’Asl di Caserta e quest’ultima dal canto suo, ha deciso di resistere in giudizio rispetto alla pretesa economica della Med, nominando i suoi avvocati interni, nella difesa contro la causa promossa dalla società padovana.