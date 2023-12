di Erika Noschese

È l’architetto Mimmo De Maio, consigliere di maggioranza al Comune di Salerno ad aggiudicarsi la gara per l’affidamento di servizi tecnici relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degli immobili e intervento di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Il consigliere di maggioranza si è aggiudicato i lavori del lotto quattro, per un importo pari a 12.008.177,09 euro per interventi che riguardano il potenziamento e la riqualificazione degli immobili. Al bando di gara hanno partecipato diverse ditte per sei lotti con interventi che vanno dalle opere portuali con dragaggi, prolungamento di dighe e moli fino alla verifica della progettazione, passando per la messa in sicurezza di moli e banchine, interventi di sostenibilità ambientale. Per il lotto quattro sono giunte diei offerte; 5 per il lotto 1; sei per il lotto due; nove per il lotto 3 di cui una da un’operatore estero; due per il lotto cinque; tre per il lotto sei. Gli interventi relativi alla riqualificazione degli immobili e al loro potenziamento sono stati aggiudicati dunque dal raggruppamento temporaneo tra cooprogetti Società cooperativa e le mandanti Rpa Srl, Lamb erti Rosi associati, D’Agostino associati e per l’appunto l’architetto Domenico De Maio, attuale consigliere di maggioranza e già assessore alle opere pubbliche. Chiaramente, nessun reato sembra essere stato commesso ma anche in questo caso entra in gioco la coscienza morale e il conflitto di interesse morale che dovrebbe evitare a chi ricopre un ruolo all’interno di un ente di partecipare a bandi di gara di questa portata. Ma si sa, ormai a Salerno tutto è permesso e allora va bene così, nel silenzio dell’opposizione che si limita a contrastare qualche provvedimento ma senza grosso impegno, forse per non disturbare troppo il “sindaco” e la sua maggioranza.