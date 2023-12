“La gestione scorretta della viabilità in città ha, purtroppo, le sue ripercussioni anche sulla sicurezza stradale. Ma l’amministrazione è da troppo tempo recidiva sul punto: occorre agire tempestivamente, il Comune deve fare la propria parte per ridurre i sinistri rendendo le arterie principali della città meno pericolose da percorrere”. Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano che accende i riflettori sulle problematiche relative alla viabilità e le criticità che vivono gli automobilisti anche alla luce degli incidenti stradali che si registrano in città. “Nei giorni scorsi molti cittadini salernitani si sono resi conto del traffico che come una morsa sta opprimendo la città. Tuttavia, a questo problema se ne affianca un altro, altrettanto rilevante: quello dei sinistri stradali. Senz’altro l’alta velocità e la distrazione alla guida ne sono le prime cause. Però, di certo anche l’amministrazione potrebbe fare la sua parte. Ad esempio mettendo fine alla situazione davvero incresciosa dell’incrocio tra via Adolfo Cilento e Corso Garibaldi – ha detto ancora il consigliere di opposizione – E’ un paradosso che da oltre dieci anni l’incrocio più trafficato della città non abbia un impianto semaforico o un sistema alternativo a regolarne i flussi. Il risultato è che si verificano molto frequentemente incidenti stradali anche gravi che compromettono la sicurezza dei nostri concittadini, specie nelle ore notturne. Nel breve periodo è fondamentale riattivare, per quanto possibile, l’impianto semaforico nelle ore notturne, a maggior rischio di sinistri, garantendo, altresì, una presenza fissa della Polizia Municipale nelle ore diurne”. Altra problematica relativa alla viabilità sono i tanti cantieri presenti in città e che contribuiscono al traffico veicolare, soprattutto in questi giorni festivi e negli orari di punta.