Diversi momenti ad alta tensione si sono registrati in varie zone del centro di Salerno nel giorno della Vigilia di Natale durante il tradizionale struscio. Sarà stato l’alcol a fiumi di cui si è fatto un uso smisurato ma Carabinieri e Polizia sono stati chiamati in più riprese a sedare risse e disordini in strada, tra la folla che hanno messo a repentaglio l’incolumità di cittadini e turisti.