Tragedia nel giorno della Vigilia di Natale a Salerno. Una donna di circa 80 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto che procedeva in retromarcia. L’incidente è avvenuto in via Sciaraffia a Torrione nei pressi di un supermercato. Nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare: l’anziana è morta sul colpo. Sul posto la polizia per i rilievi e gli Agenti della Municipale per i rilievi del caso.