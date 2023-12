“Stiamo trascorrendo queste festività in armonia e felicità. In una città illuminata e sfolgorante, ricca di turisti e visitatori. In un clima festoso che per qualche ora ci fa lasciare alle spalle gli orrori del mondo contemporaneo, le notizie che arrivano da più parti del mondo, che sono tenebrose e terribili. Abbiamo il dovere di guardare al futuro con ottimismo, di dare a tutti una speranza di futuro. Orientarci a una visione del mondo che contempli la parola pace, in un modo sempre più convinto, a partire da noi stessi. “Pace in terra agli uomini di buona volontà”, mi sembrano quindi le parole più belle, semplici e calzanti”. Comincia così il messaggio di auguri ai salernitani del Sindaco Vincenzo Napoli

Il primo cittadino ha poi ricordato il grande evento di fine anno con il concertone dei Pooh a Piazza della Libertà: “Sarà una serata suggestiva, entusiasmante, fatta di amicizia solidarietà e fratellanza”, promette il sindaco Napoli che rinnova, poi, gli auguri “dal profondo del cuore, a voi e alle vostre famiglie, un buon natale e un felice anno nuovo”.