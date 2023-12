di Erika Noschese

Sono 62 gli autobus green consegnati ieri in Campania. Di questi altri venti sono stati consegnati a Salerno dieci dei quali sono elettrici. La cerimonia formale di consegna è avvenuta ieri mattina alla stazione Marittima di Salerno in presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Credo che la Campania nel giro di pochi anni diventerà la regione con il parco mezzi più giovane d’Italia. Abbiamo un programma di investimenti nel trasporto pubblico locale che è davvero straordinario, abbiamo messo in funzione 1300 autobus nuovi, altri venti sono stati consegnati a Salerno – ha detto il presidente di Palazzo Santa Lucia – Abbiamo consegnato tre treni nuovi per il trasporto dei pendolari Napoli-Roma e Napoli-Salerno-Sapri. Uno sforzo gigantesco per rinnovare il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro». Questo consente non solo di migliorare il servizio ma di tenere in vita aziende campane che producono sia i treni sia gli autobus «con uno sforzo eccezionale» che fa parte di un più ampio «progetto generale di rinnovamento del trasporto pubblico locale che vedrà a Salerno anche altri interventi: abbiamo in programma il prolungamento della metropolitana leggera fino all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, la prossima estate sarà pronta la pista a cui si sta lavorando per il nuovo aeroporto, sono in corso lavori importanti per il Palazzetto dello Sport e l’opera è cantierata; stiamo preparando la Conferenza dei Servizi per rifare completamente lo stadio Arechi; l’ospedale Ruggi; il ripascimento dello spiagge e a breve completeremo la spiaggia dinanzi al lungomare Trieste; si completerà il tunnel di collegamento fra il porto commerciale e l’autostrada – ha aggiunto De Luca – Il disegno che avevamo programmato qualche decennio fa per la città di Salerno si sta realizzando con i tempi dell’Italia, la palude burocratica, la guerra da fare ma stiamo andando avanti e c’è da essere orgogliosi». Ci sono mezzi diversi di diversa tipologia. Ci sono i bipiano che prevalentemente vanno sull’autostrada, poi ci sono mezzi più piccoli e in particolare quelli elettrici che saranno utilizzati sul territorio di Salerno per il servizio urbano, come ha spiegato il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone, anticipando che il Comune sta prevedendo una ricarica elettrica a via Carella proprio perché quando ci sarà la pausa del servizio si potrà ricaricare, oltre a quelle presenti già in deposito. «Andiamo verso una mobilità green», ha detto Cascone. «Stiamo lavorando anche per gli aspetti logistici, abbiamo questa dotazione per il quale siamo grati al presidente De Luca che guarda ai territori con lungimiranza. Mettiamo pullman ecologico, alcuni elettrici altri a metano ma tutti a bassissima emissione, daremo un’ulteriore spinta alla mobilità locale», ha detto invece il sindaco Napoli.