Salerno piange la scomparsa di Franco Ricciardi, che per quarant’anni ha vestito generazioni di signore. era andato in pensione nel 2020, dopo oltre 35 anni trascorsi alla boutique Donna in via Cilento, a pochi passi dal Corso e dalla principale via dello shopping cittadino.

Sempre avvolto da coloratissimi e raffinati foulard di Hermes e appassionato di ventagli – è stato più che un commerciante. una sorta di consulente di moda.

Le sue vetrine hanno strizzato l’occhio anche alle donne più esigenti, ipnotizzate, in particolare, dagli accostamenti di colori.