di Erika Noschese

Da un lato l’assenza di servizio pubblico locale nei giorni del 25 dicembre e 1 gennaio, dall’altro la necessità di garantire un servizio navetta alla città di Salerno nei giorni del 24 e 31 dicembre. L’idea alla quale sta lavorando in queste ore l’amministrazione comunale è proprio questa: garantire quattro navette, dalle 14 alle 20 nel giorno della vigilia di Natale e otto navette, fino alle tre del mattino nel giorno di San Silvestro, per permettere soprattutto ai tanti visitatori che arriveranno da fuori regione di godersi il concerto di Capodanno con i Pooh, lo spettacolo dei fuochi d’artificio per poi andar via a tarda notte, lasciando l’auto in sosta allo stadio Arechi così da lasciare libero da ingorghi il centro cittadino. Ipotesi questa che l’azienda Busitalia Campania sta valutando unitamente al coordinatore che ha il compito di formare i turni, fermo restando la necessità di fare i conti con l’assenza di personale in quanto il contratto non prevede questi turni extra e nonostante lo straordinario promesso nessuno sembra intenzionato a lavorare per garantire le corse extra per l’evento in piazza della Libertà. Ad intervenire sull’argomento il consigliere regionale, presidente della commissione Trasporti Luca Cascone: « il problema è legato al contratto dei dipendenti che chiedono soldi importanti per l’estensione del periodo festivo di Natale e Capodanno. Le aziende ci stanno lavorando, cercheremo di avere un miglioramento ma purtroppo il contratto non prevede questo servizio nel pomeriggio e il 25». Intanto, l’azienda ha già affisso dei volantini presso la sede per cercare di intercettare il personale prima di dare una risposta definitiva all’ente che, in caso contrario, dovrà accontentarsi – per il giorno di Capodanno – solo di corse della metropolitana aggiuntive.