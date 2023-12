“Cinque donne a capo di altrettanti dipartimenti regionali di Forza Italia in Campania“. Ad annunciarlo, nel corso dei tradizionali auguri di Natale, il responsabile degli azzurri campani, Fulvio Martusciello. “A Sonia Palmeri, Cavaliere della Repubblica e già assessore regionale dal 2015 al 2020 – spiega Martusciello – va il dipartimento lavoro e attività produttive. La Palmeri fu candidata alle elezioni regionali nel 2020 ottenendo oltre 11 mila voti di preferenza. Francesca Salatiello, candidata alle regionali nel 2015, dove risultò prima dei non eletti con oltre 8000 voti di preferenza, – prosegue il coordinatore degli azzurri – assume il dipartimento regionale della formazione mentre Rossella Sessa, già parlamentare, diventa il nuovo responsabile regionale di Forza Italia disabilità e inclusione”. L’europarlamentare Isabella Adinolfi, e’ la nuova responsabile del dipartimento regionale tutela dei consumatori mentre Lucia Vuolo assume la responsabilità del dipartimento regionale pesca e acqua cultura. “Una rivoluzione rosa – secondo Martusciello -che premia lo straordinario impegno della nostra responsabile di azzurro donna Carla Ciccarelli. In Campania valorizziamo le donne che sono sempre più classe dirigente”, conclude il coordinatore forzista.

