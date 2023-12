«Volevo fare i complimenti ai ragazzi, che ieri hanno disputato una bella partita. Alla pari e a testa alta contro il Milan, una delle squadre più forti d’Europa. Un ringraziamento a De Sanctis, amico, professionista, persona per bene, auguro a lui e a tutto il suo staff il meglio, a loro va un enorme in bocca al lupo». Le parole sono quelle di patron Danilo Iervolino che ha introdotto in videoconferenza la conferenza stampa di presentazione del nuovo dg Walter Sabatini.

«Oggi presento per la seconda volta Sabatini, di lui dissi che era uno dei più esperti al mondo del calcio, illuminato, visionario, un genio nel suo settore. Lo penso ancora, ma oggi lo voglio presentare come un monumento di Salerno, una bandiera cui questa squadra deve ispirarsi per un’altra grande impresa», ha aggiunto Iervolino che poi ha concluso: «Una persona giusta, ama Salerno, conosce l’ambiente e tutto ciò che si può fare di buono.

Sono convinto che potrà codificare tutte le cose migliori per trasferirle al mister e ai giocatori. Nell’ultimo anno ci siamo sentiti, visti, ripreso un rapporto dopo aver superato tutte le incomprensioni, ripristinando amicizia autentica, genuina. Quando gli ho chiesto di tornare ha accettato senza indugio, sapeva bene che serve un’altra impresa, ma lui è un leone. Non si è fatto intimorire e poi la piazza lo ama come lui ama il popolo salernitano, un binomio perfetto».