La dottoressa Filomena Bianco, psicologa di Battipaglia, Preside Facoltà Psicologia e Responsabile Segreteria Senato Accademico Università ISFOA, nonché Segretaria Internazionale e punta di diamante nell’Associazione Internazionale onlus “E Ti porto in Africa” è stata nominata Coordinatrice di Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale, da parte del Vice Presidente Salvatore Sardisco controfirmata dal presidente Nicolò Mannino .L’Istituzione presieduta dal Professor Nicolò Mannino promuove una cultura di contrasto all’indifferenza, con particolare riguardo ai giovani, per renderli artefici del loro destino a favore di una cittadinanza attiva, per contrastare la mentalità mafiosa e clientelare.La dottoressa Bianco, da tempo impegnata in delicate missioni umanitarie in Africa, è stata promotrice dell’apertura di una Ambasciata del Parlamento della Legalità anche in Costa d’Avorio.La cerimonia di consegna della nomina è avvenuta in occasione della presentazione del libro “Il Mio Nome è Amore”, nella struttura scolastica dell’Euroform di Modica, dinanzi a tantissimi giovani, docenti e autorità come il vice prefetto della Provincia Regionale di Ragusa Tommaso Mondello e la Senatrice della Repubblica a Tiziana Drago