Si è svolta ieri mattina nel “Teatro Augusteo” di Salerno la cerimonia di consegna delle onorificenze “al merito della Repubblica italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia. I diplomi sono stati consegnati dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, insieme ai sindaci dei comuni di residenza degli insigniti, alla presenza dei rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine e delle istituzioni della provincia. «Questo appuntamento ha un valore importante perché oggi consegniamo 45 onorificenze conferite dal presidente della Repubblica e una onorificenza che riguarda una vittima del terrorismo per i fatti accaduti a Nassiriya ed è importante perché andremo a premiare quelle persone che si sono distinte per la capacità di incidere nella società e di contribuire allo sviluppo materiale e spirituale della nostra società – ha dichiarato il Prefetto di Salerno Francesco Esposito – È importante perché queste persone costituiscono un esempio per tutti, per le giovani generazioni ed è importante perché cade nel periodo delle festività natalizie, a ridosso del 27 dicembre, il giorno in cui è stata firmata dal Capo provvisorio dello Stato la Costituzione Repubblicana e associamo questo momento ai valori della Costituzione». La manifestazione è stata allietata dalle ragazze e dai ragazzi del Liceo statale “Alfano I” di Salerno. Nominato Commendatore al Merito della Repubblica Italiana il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete: «Mi fa enormemente piacere per il percorso fatto nell’ambito associativo e camerale di questa città. Spero sia meritato, non tanto per me ma per quanti mi sono stati vicini in questi anni perchè questi riconoscimenti sono il frutto di un importante lavoro di squadra. In tutte le mie attività ho sempre avuto ottimi compagni di lavoro e di viaggi». A ricevere la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gianluca Urti, imprenditore salernitano: «È per me un grande onore ed un immenso piacere ricevere la prestigiosa onoreficenza di Cavaliere al merito delle Repubblica a forma del Presidente Mattarella. È un’attestazione dell’impegno e del lavoro quotidianamente profuso per contribuire allo sviluppo della Nazione», ha dichiarato subito dopo l’imprenditore. Tra le altre onorificenze assegnate a Salerno Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Franco Lambruna; Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cosimo Chimenti; Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Paolo Quaranta; Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filomena Rago; Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Oreste Somma. Intanto, Corbara ha un nuovo Cavaliere al Merito della Repubblica. Si tratta del sottotenente dell’Arma dei Carabinieri Aniello Ferraioli, che ha ricevuto l’onorificenza dalle mani del Prefetto Francesco Esposito ed accompagnato dal vicesindaco Monica Tramparulo. Gli auguri e le congratulazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Pentangelo e di tutta la comunità.