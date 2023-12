di Erika Noschese

È un giro di cooperative sociali che fa capo all’Onmic, aggiudicatarie di servizi vari per quanto riguarda i servizi a persone diversamente abili e per il servizio civile, intercettando anche fondi regionali per le loro attività ma tutti parenti. Tra le società cooperative, infatti, vi è ad esempio la Frida Servizi che vede come presidente del Cda Daniela Siano, figlia del presidente Vincenzo e che all’interno della Onmic ricopre, come da organigramma prima che venisse eliminato, il ruolo di docente mediatore insieme al marito mentre tra i soci vi è la madre Cristina Carandente, moglie di Siano. Nella sua richiesta di rettifica il presidente della Onmic Apsi ha chiaramente messo in evidenza che la consigliera di maggioranza non risulta essere dipendente dell’associazione eppure nei mesi scorsi ha partecipato ad almeno due iniziative firmate Onmic: la prima il 26 novembre scorso quando presso la sede dell’associazione si è tenuto il corso intensivo dal titolo “Il movimento è vita” al quale ha partecipato anche Stefania Preziosi (Dirigente sportivo A.S.D. Salerno Danza e Tecnico Asi (CONI) e il secondo solo poche settimane fa “Rassegna Fotografica – Mostra e Convegnistica” su Francesco Saverio De Sanctis nell’ambito delle celebrazioni 2023 organizzata dall’Associazione Nuove Proposte al quale ha preso parte anche il consigliere regionale Franco Picarone. Tutto è lecito, forse, eppure qualcosa non torna: prima che venisse cancellata la sezione organigramma del sito, infatti, risultava presente all’interno dell’associazione anche la baby sitter della famiglia di Tea Siano. La consigliera di maggioranza risulta essere presente anche tra i nominativi della redazione Il Vortice, periodico di informazione della Onmic. “Il vortice – periodico d’informazione è un media a distribuzione gratuita, che affronta temi sociali e culturali, promuovendo la difesa della dignità di quanti vivono un disagio fisico e morale, quali portatori di diritti irrinunciabili, garantiti dalla Costituzione e dagli accordi e norme internazionali. È l’organo di comunicazione ufficiale dell’ONMIC, associazione di promozione sociale che persegue finalità di solidarietà ed estende il suo campo d’intervento in tutti quei settori ove si richiede l’assistenza morale e materiale a favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni culturali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza discriminazione di sesso, religione, razza e nazionalità”, emerge infatti dal sito.