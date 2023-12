Esordio in bello stile per il neo Arbitro Alessia Busillo che alla sua prima designazione ufficiale risponde con una prestazione senza sbavature e con tanti complimenti. Lunedì 18 Dicembre presso il Centro Picentia Calcio di Sant’Antonio di Pontecagnano alle 18.30 si è svolta la gara valevole per la quinta giornata del girone B del campionato esordienti provinciali, tra Salerno Guiscards e Scuola Calcio Spes Battipaglia. La direzione arbitrale della partita ha designato a dirigere il match, la giovane Alessia Busillo della sezione arbitrale di Salerno, studentessa al 3° anno del Liceo Scientifico e Linguistico “Medi” di Battipaglia, originaria di Serre, comune noto per la sua posizione strategica negli Alburni, per la sua meravigliosa Oasi e per la splendida Casina Reale di Persano. Allenamento, studio e scuola questo sono i fattori della crescita della giovane Alessia, da sempre appassionata di calcio e tifosissima della Salernitana, che segue abitualmente nelle sue partite casalinghe. Spinta da questa passione ha seguito questa sua aspirazione che ha coraggiosamente voluto coltivare. “Il calcio è uno sport per tutti: non bisogna abbandonare i propri sogni – ricorda Alessia”, che ribadisce come lo sport diffonda sempre il valore dell’inclusione e dell’amicizia. La giovane ha debuttato dimostrando una sorprendente padronanza e una sicurezza sul campo, la sua prestazione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli addetti ai lavori, assumendola come una promessa nel mondo dell’arbitraggio calcistico. Oltre alla passione per lo sport, la ragazza sta associando lo studio liceale con il mondo sportivo con tanta volontà e convinzione fino a vincere gli stereotipi che nel calcio sono ancora duri a morire. “Per molti il calcio è uno sport maschile ma i sogni, l’impegno e il coraggio non hanno genere. Le passioni sono inarrestabili, e quando prendono forma diventano un simbolo e una possibilità per tutti. Ho pertanto cercato di raggiungere i miei obbiettivi, rompere gli schemi e costruirmi uno spazio ove il mio desiderio possa essere realizzato – dice Alessia Busillo”. Spinta dall’amore per il mondo del calcio e in particolare per quello arbitrale, la ragazza ha trovato nella sua famiglia l’incitamento è la sollecitazione giusta per raggiungere questo suo sogno. Proprio il papà racconta come la figlia, in sua compagnia nell’assistere i diversi incontri di calcio dei granata, gli confidò di voler diventare arbitro e di seguire il corso arbitrale provinciale. “Quando mi è arrivata la nomina della tanta attesa designazione ho chiamato i miei genitori i quali mi hanno incoraggiato e mi hanno trasmesso la giusta carica e io mi sono ritrovata pronta ad entrare sul terreno di gioco. Un po’ di timore c’è stato, ma alla fine la voglia di divertirmi e di fare una buona partita ha prevalso su tutto il resto. Dopo aver designato la fine della gara, con il classico triplice fischio finale, ho lasciato spazio alle emozioni, felice di essere stata accettata e di aver disputato un buon esordio – conclude Alessia Busillo”. Per la cronaca la partita è terminata con il risultato di 6 a 5 per il Guiscard Salerno, gara svolta in una fredda serata, ma con un’atmosfera di calore e amicizia in un ottimo centro sportivo, elegantemente attrezzato.

Giuseppe Sanfilippo