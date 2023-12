Domani mattina la Salernitana effettuerà un ultimo allenamento in vista del match contro il Milan. Inzaghi non ha diramato ancora la lista dei convocati e lo farà soltanto al termine della rifinitura, a poche ore dal fischio d’inizio (ore 20.45) del match dell’Arechi. Il tecnico alla vigilia ha spiegato che schiererà tre attaccanti: probabile l’impiego del 4-3-2-1 che, a seconda delle fasi, potrebbe diventare 4-3-3. Candreva e Dia sono certi di una maglia, Simy ed Ikwuemesi si contenderanno l’ultima. Davanti a Costil conferme per Daniliuc, Pirola e Mazzocchi, mentre la novità sarà rappresentata da Fazio che tornerà dal 1′ al centro della difesa. In mediana con Maggiore squalificato, chance per Bohinen con Kastanos e Coulibaly. Intanto a SALERNO è slittato l’arrivo di Walter Sabatini: il neo dg – che era atteso in città per la giornata odierna – dovrebbe arrivare nella prossima settimana. Prima, infatti, la Salernitana deve risolvere il rebus legato a Morgan De Sanctis e ai suoi collaboratori, con i quali bisognerà trovare un’intesa per la separazione.