di Erika Noschese

È una sorta di “tutti in famiglia” l’impegno dell’Onmic che, tra le tante cose, si occupa anche di servizio civile. L’associazione guidata dalla famiglia Siano infatti già nel 2022 ha partecipato alle attività finanziate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale con il programma “Protagonisti di domani” e si è avvalso del sostegno del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno che in qualità di ente di accoglienza, è inserito nel progetto “Community Lab”. A guidare il centro studi sembra essere proprio la consigliera di maggioranza, figlia del presidente della Onmic Tea Siano che presso l’associazione ricopre il ruolo di Avvocato e Responsabile Scientifico Formazione e Ufficio Legale. Ma la vera novità forse non è questa, nè i fondi (e di questo ne parleremo successivamente) che la famiglia Siano ha ottenuto in questi anni dal Comune di Salerno e dalla Regione Campania. Dal sito della Onmic, infatti, è sparito l’organigramma, ovvero la sezione dove compaiono tutti i nominati con le rispettive deleghe. Di fatti, se fino a qualche giorno fa la sezione era ampiamente aggiornata ora compare solo il presidente Vincenzo Siano, padre della consigliera Tea. E i fondi che il Comune concede alla famiglia Siano potrebbero, o almeno dovrebbero, essere oggetto di attenzione in commissione Trasparenza ma evidentemente il presidente Antonio Cammerota finge di non vedere, o forse non è interessato alla questione, restando nel campo della polemica sterile. Opposizione ma non troppo in un limbo che non fa bene alla città che merita di conoscere la verità in un momento storico in cui la trasparenza è sempre messa all’angolo per favorire il potente di turno, i familiari, gli amici e i compagni di… Nel frattempo, buone nuove anche dal fronte Palazzo Santa Lucia: la Regione nel mese di ottobre 2023 ha assegnato fondi alla Onmic per gli interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati per un totale di 300.000,00. Di questi, il 15% è stato dato all’associazione salernitana.