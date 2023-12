di Elisabetta Barone*

Ancora una volta un articolo di Alfonso Malangone coglie nel segno. Il problema in questa nostra città è che manca la memoria. Abbiamo la stessa maggioranza da 30 anni che fa e disfa senza memoria e senza prospettive. La sensazione è di essere di fronte a persone che brancolano nel buio e che, diversamente, se sono consapevoli, sono responsabili sia del degrado che del mancato sviluppo della nostra città, ridotta nel suo centro storico a luogo dove al più è possibile mangiare una frittura di pesce dalle dubbie qualità visto il puzzo che emana.

E così è possibile affermare che questa maggioranza, senza cultura e senza alcuna conoscenza della storia della nostra città e delle opportunità ad essa collegate, abbia potuto mettere in vendita i suoi tesori esattamente come i contadini del nostro entroterra che negli anni 60 hanno regalato mobili di legno fatti a mano nel secolo scorso in cambio di mobili di plastica di scarsissimo valore. E così siamo giunti all’epilogo finale di messa in vendita del patrimonio artistico e culturale più antico della città perché non si riesce a vedere dietro le mura pericolanti la storia che esse rappresentano e le opportunità di lavoro offerte da un restauro intelligente e capace di trasformare le rovine in un’opportunità. È triste concludere che chi dirige le fila di questa giunta odi così tanto questa nostra amata città da volerne cancellare storia e identità. E, infine, mi chiedo da cittadina ingenua: com’è stato possibile utilizzare risorse acquisite per la realizzazione dei cosiddetti “Edifici Mondo” per la costruzione di piazza della Libertà con quel suo muro del pianto costituito da quell’architettura funeraria che con nome fantasioso viene appellato Crescent?

*Consigliera comunale

di opposizione

del Comune di Salerno