Prenderà il via oggi l’installazione delle prime fototrappole in città. Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e degli errati conferimenti, il Co-mune di Salerno farà ricorso anche alle fototrappole. Si tratta di fotocamere automatiche, il cui utilizzo ai fini della sorveglianza è stato autorizzato dagli Enti competenti, che si attivano quando viene rilevato un abban-dono di ingombranti o un errato conferimento. Le fototrappole, la cui installazione inizierà nella giornata di oggi in alcune aree sensibili, sono in tutto cin-que. Sono state noleggiate da Salerno Pulita e la ditta fornitrice dovrà curarne anche lo spostamento e l’attivazione ogni 15 giorni. In pratica ogni due settimane saranno attenzionati luoghi diversi e dunque si moltiplicherà l’attività di sorveglianza. Gli alert, così come previsto dalla normativa, arriveranno alla Polizia municipale che li visionerà, accerterà eventuali responsabilità e invierà le rispettive sanzioni. In pratica, il meccanismo è molto simile alle contrav-venzioni che le varie forze di polizia inviano agli automobilisti per eccesso di velocità, transito in Ztl ecc. Il progetto è sperimentale e avrà la durata di 12 mesi. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Vincen-zo Napoli, l’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet, il comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia e il capitano Mario Elia, responsabile del nucleo Settore reati ambientali. L’attività sarà avviata dopo un iter burocratico che ha previsto l’approvazione in Consiglio Comunale di un nuovo regolamento e la creazione di un disciplinare che coinvolge l’Area Tutela Ambientale, il Comando di Polizia Municipale, il Settore Sistemi Informativi del Comune di Salerno e la società partecipata Salerno Pulita Spa. «Queste telecamere ci consentono di avere un alert rispetto all’abbandono dei rifiuti e non è più necessario andare a vedere ore di registrazione ma ci sarà un sistema intelligente collegato con la polizia municipale», ha spiegato il presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. «Nel rispetto della privacy ma pugno duro contro chi trasgredisce le norme», ha detto il sindaco Napoli. Una soluzione adatta ad ottimizzare l’operato degli agenti facendo risparmiare tempo nella ricerca delle immagini