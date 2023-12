di Arturo Calabrese

Ed alla fine arriva la resa, seppur per un tempo molto limitato. Il parcheggio “Gino Landolfi” ad Agropoli torna libero. Lo è a partire dal 18, lunedì, con apposita delibera di giunta. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino che nella mattinata di ieri ha incontrato i commercianti agropolesi. «Sono stati affrontati svariati temi e ascoltati i diversi punti di vista rispetto alle criticità del settore – dice Roberto Antonio Mutalipassi – in primis, così come annunciato nell’ultimo Consiglio comunale, ho informato che con atto di giunta abbiamo provveduto a sospendere la vigenza del parcheggio a pagamento sul “Landolfi” fino al 7 gennaio 2024. Dopodiché, per il periodo invernale la tariffa sarà di 1 euro all’ora con la tolleranza che passerà dai 45 minuti attuali ad 1 ora». Oltre a ciò, il primo cittadino ha tenuto a sottolineare anche altre idee: «Tra le proposte che metteremo in campo ci sarà il coinvolgimento della città, insieme ad altre realtà territoriali, nella creazione di un Distretto del Commercio. E un’altra cosa importante sarà la redazione del SIAD (lo Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo, ndr) al fine di dotare Agropoli, finalmente, di un piano commerciale in modo da dare una organizzazione equa delle attività sul territorio. Spazio anche alla promozione con la diffusione di un brand dedicato a quello che è il più grande agglomerato commerciale del Cilento per favorire la conoscenza dell’offerta commerciale sul nostro territorio. Ci siamo soffermati inoltre sui dehors, altro punto rilevante, il cui nuovo regolamento partirà il prossimo 1° gennaio 2024. E con il nuovo anno daremo anche il via alla lotta all’abusivismo legato al commercio come ai fitti abusivi».



Le reazioni



Tante, ovviamente, le reazioni sia dentro che fuori dal consiglio comunale. Il consigliere di minoranza Raffaele Pesce, esponente del gruppo “Liberi e Forti”, aveva portato lunedì in assise comunale una mozione per rendere gratuito il parcheggio tutto l’anno e la regolamentazione nei mesi estivi. Manco a dirlo, il voto è stato contrario. «Non hanno votato la mozione – dice Pesce – ma noi non ci fermeremo, perché non è giusto per i commercianti, per i cittadini e per tutto coloro i quali vogliano andare ad Agropoli per un qualsivoglia motivo». Dello stesso avviso è Emilio Malandrino, coordinatore cittadino di Forza Italia, e già consigliere comunale, come supplente, per un breve periodo, durante il quale ha portato il caso in consiglio. «Si tratta di elemosina di Stato – spiega – non si comprende perché, un’intera comunità dovrebbe essere graziata da un fardello economico ai limiti dell’estorsivo per i prossimi 20 giorni delle festività natalizie, per riprendere poi, inopinatamente e brutalmente, il pagamento di questa tassa impositiva dal 8 Gennaio 2024 in avanti. È questo l’aiuto che la brillante Amministrazione vorrebbe dare al Commercio agropolese?». Insomma, Mutalipassi e la sua giunta regalano agli agropolesi 20 giorni di parcheggio gratuito per dare respiro ai commercianti del centro. Questo nelle loro intenzione. Il 7 gennaio, si tireranno le somme.