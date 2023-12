Sono tre i calciatori della Salernitana preconvocati che partiranno alla volta della propria nazione per la Coppa d’Africa di gennaio: si tratta di Jovane Cabral per Capo Verde, Lassana Coulibaly per il Mali e Boulaye Dia per il Senegal. Escluso dai convocati della Tunisia Dylan Bronn e dalla Nigeria Ikwuemesi.