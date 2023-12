L’eccellenza dell’Agro nocerino-sarnese Pepe mastro dolciere ha fatto il suo ingresso nella giornata di ieri al Palazzo Madama, presso il ristorante del Senato gestito da Compass group Italia. I senatori e alcuni ministri, dopo aver discusso di alcuni punti all’ordine del giorno, tra cui la valorizzazione e tutela del made in Italy, sono stati al ristorante del Senato verso le ore 13 e hanno degustato i 30 panettoni a marchio Pepe: all’albicocca, al cioccolato al latte, al cioccolato fondente, al cioccolato gianduia, agli agrumi, inoltre il panettone tradizionale e il pandoro. Sono stati presenti quasi 200 politici, i quali hanno attinto al tradizionale dolce natalizio. La degustazione è stata organizzata dal senatore Antonio Iannone, membro del Consiglio di presidenza del Senato, che ha commentato nel seguente modo l’iniziativa:«Sono felice che un’eccellenza del territorio della provincia di Salerno come il maestro dolciere Giuseppe Pepe sia stato al Senato della Repubblica. Si tratta di un grande racconto del made in Italy che viene dal nostro territorio, premiato più volte come miglior panettone d’Italia». Continua l’onorevole Iannone, «la pasticceria Pepe Mastro dolciere l’ho vista crescere e affermarsi fin dai tempi in cui ero giovane amministratore della Provincia di Salerno. Rivolgo inoltre un sentito ricordo al maestro Alfonso Pepe, grande eccellenza della pasticceria Pepe mastro dolciere che, purtroppo, è venuto a mancare alcuni anni fa. Alla famiglia Pepe – conclude Iannone- va il nostro ringraziamento per essere ambasciatori della nostra terra con la loro sapiente arte dolciaria». Il maestro Giuseppe Pepe, che è stato in compagnia del collaboratore Francesco Damiano, ringrazia l’onorevole Iannone per l’iniziativa e conclude, «l’onorevole Antonio Iannone ha dimostrato con questa iniziativa di apprezzare fortemente i prodotti made in Italy».