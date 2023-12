di Erika Noschese

Sembra essere ormai tutto pronto per l’atteso concerto di Capodanno che, per la prima volta, si terrà in piazza della Libertà. Ad esibirsi sul palco la band italiana I Pooh con una importante spesa economica a carico della Regione Campania che ha deciso di finanziare l’iniziativa nel capoluogo di provincia per salutare il nuovo anno. Intanto, la Prefettura di Salerno nei giorni scorsi ha acquisito il piano di sicurezza presentato dal Comune. La Prefettura, prima di concedere l’ok definitivo allo svolgimento della manifestazione nella piazza sul mare aveva chiesto al Comune di sciogliere alcuni nodi relativi alla sicurezza, a partire dalle modalità di utilizzo del parcheggio del sottopiazza. Su questo fronto tutto sembra essere risolto: cittadini e visitatori potranno lasciare l’auto in sosta in quanto il parcheggio resterà fruibile fino a tre ore prima dell’inizio dell’atteso evento. Nel corso della riunione di ieri infatti sono state definite le ultime questioni prima di poter accogliere le circa 20mila persone, come stimato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Dall’incontro in Prefettura è emerso che il palco sarà rivolto verso il mare, previsto anche il contapersone anche se per ora non sembra esserci un limite preciso al numero di presenze. Venti i bagni pubblici che dovranno essere installati ma chiaramente l’area sarà transennata, come prevede la norma, cospicura la presenza di forte dell’ordine e un centinaio di addetti alla sicurezza, già impegnati con il servizio di Luci d’Artista. Dall’amministrazione comunale fanno infatti sapere che sono stati esaminati tutti gli aspetti che potrebbero generare rischi, soprattutto dal punto di vista degli afflussi. All’incontro hanno partecipato anche i vigili del fuoco e a breve dovrebbe arrivare l’ordinanza comunale per la vendita di alcol in vetro. Dunque, tutto sembra essere pronto per il primo grande evento in piazza della Libertà, fortemente voluta dal presidente De Luca.