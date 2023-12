di Erika Noschese

Confermare i consiglieri eletti alla precedente tornata elettorale, consolidare il risultato per far sì che il Pd possa essere ancora il primo partito in provincia di Salerno. Questo, in sintesi, l’obiettivo del Partito Democratico che ieri mattina presso la sede di via Manzo ha incontrato i candidati al consiglio provinciale e gli amministratori dem in vista dell’appuntamento di mercoledì mattina quando sindaci e consiglieri saranno chiamati al voto per il rinnovo del consiglio provinciale. Le elezioni provinciali «hanno un valore molto importante per questo facciamo l’incontro con tutti i candidati del Partito Democratico di maggioranza perché è indispensabile rieleggere un numero forte per dare stabilità alla maggioranza di Alfieri – ha dichiarato il deputato dem Piero De Luca – Siamo in attesa di una riforma che purtroppo la destra non è riuscita a completare sulla rielezione diretta del presidente della Provincia ma nel frattempo le Province rimangono estremamente importanti: avremo da portare avanti opere sulla Pisciottana, il ripascimento del litorale di Pontecagnano; opere attorno all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi; interventi di riqualificazione e di costruzione di nuovi edifici scolastici; 74 milioni di euro in campo per progetti che toccano le strade, le infrastrutture, i musei e soprattutto le scuole». Non solo il dato amministrativo ma anche e soprattutto quello politico: il Pd in provincia di Salerno intende consolidarsi ulteriormente per dare man forte alla battaglia governativa che il deputato salernitano, dall’opposizione, intende portare avanti: «le elezioni hanno un significato politico molto importante perché siamo alla vigilia della manovra di bilancio che ha devastato il Mezzogiorno per cui il segnale che deve arrivare anche dalla provincia di Salerno deve essere forte, di contrasto ad una maggioranza di governo che sta abbandonando il sud, le amministrazioni del Mezzogiorno provando invece a portare avanti il progetto dell’autonomia differenziata che sarebbe devastante per il Mezzogiorno perché continuerebbe a togliere risorse sui servizi importanti e questo proprio non possiamo permettercelo – ha detto ancora De Luca – Per queste ragioni faremo una battaglia importante anche in provincia di Salerno». Parole queste che trovano conferma anche dal segretario provinciale Enzo Luciano: «abbiamo una lista più che competitiva, speriamo di raccogliere un risultato importante come prima lista della coalizione e in provincia di Salerno perché abbiamo amministratori importanti e capaci – ha aggiunto Luciano – Questa tornata elettorale non ha un significato particolare, la Provincia è amministrata dal presidente Franco Alfieri il cui ruolo non è in discussione, prosegue il suo mandato. Il sistema attuale dà ruoli e compiti importanti al presidente ma non al consiglio, non succederà nulla di particolare ma è un’occasione per il partito per dimostrare la vicinanza agli amministratori del territorio». Ad accendere i riflettori sulle priorità della Provincia per il nuovo anno è il presidente Franco Alfieri: «è un appuntamento elettorale, il consenso ha sempre lo stesso valore a maggior ragione quando la platea chiamata a votare è qualificata, che amministrano, hanno passione per la politica e competenza. L’appuntamento di mercoledì è importante ma sostanzialmente ci sarà una conferma del radicamento forte e io dico ancora più forte del centrosinistra in provincia di Salerno – ha detto il numero uno di Palazzo Sant’Agostino – La cosa più importante è non perdere tempo, svolgere le procedure nei tempi giusti, abbiamo tante risorse che ci sono state assegnate dalla Regione Campania e dal Pnrr, dobbiamo andare avanti con l’apertura dei cantieri, la consegna delle opere, il risanamento dell’ente. Abbiamo approvato il bilancio di previsione del 2024 che ci farà rispettare il piano di rientro e di riequilibrio; stiamo facendo un buon lavoro e voglio sottolineare che con un parere all’unanimità dei sindaci hanno votato favorevole al bilancio con un atto di grande fiducia». E il 2024 non può che esser sinonimo di aeroporto: «ci sono tante preoccupazioni che annebbiano famiglie, imprese ma per il grande lavoro fatto dalla Regione Campania credo che il 2024 sarà un anno straordinario caratterizzato dall’apertura dell’aeroporto, i cantieri, le grandi infrastrutture, rampa sulla tangenziale. Ci sono tante cose che hanno avuto l’accensione del motore con procedure accelerate».