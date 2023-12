La famiglia Barbato ha festeggiato alla grande l’arrivo del Natale. Si è svolta al ristorante I nobili del Vesuvio la cena aziendale del Gruppo Center. Circa 200 i dipendenti delle varie concessionarie che si sono divertiti al ritmo del violino di Felice D’Amico, special guest della serata. Gruppo Center, leader nel settore automotive, vanta marchi quali BMW, MINI, Toyota, Nissan, Dacia, Renault, Mitsubishi, Microlino, KGM e ultimo, ma non per importanza, KIA, nuovo arrivato nella famiglia di Barbato. Presenti alla serata, il patron Salvatore Barbato, i figli Nicola e Francesco e lo staff dei consulenti avv. Massimo Bonifacio il dott Antonio Piluso l’arc. Guido Falcone il dott. Rosario Fusco al e amministratori del Gruppo. Un’azienda diventata una grande famiglia, unita dalla passione per il mondo automobilistico e guidata da un grande visionario che ben 47 anni fa ha avuto l’intuito e la determinazione di creare quello che poi sarebbe diventato il piu grande gruppo campano. Il suo nome è Salvatore Barbato.