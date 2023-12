Ancora un grande balzo in avanti di ben nove posizioni per la Rcm Costruzioni, l’impresa Campana della famiglia Rainone che, questa volta, si colloca al 29º posto nella edizione 2023 della classifica Guamari che elenca le 200 imprese di costruzioni più importanti d’Italia. La pubblicazione della classifica, sapientemente curata dal Prof. Aldo Norsa, rappresenta uno degli eventi più attesi nel mondo delle costruzioni. Con un incremento percentuale del 51% rispetto all’anno precedente ed un valore della produzione che supera i 144 milioni di Euro, la Rcm Costruzioni consolida di fatto il primato in Italia nel settore delle infrastrutture portuali, grazie alla realizzazione di importanti opere marittime sull’intero territorio nazionale che è stata accompagnata da un generoso piano di investimenti in attrezzature e mezzi d’opera di alta specializzazione con investimenti per oltre 50 milioni di Euro. Le prospettive di ulteriore crescita sono confermate anche dalle recenti aggiudicazioni delle più importanti infrastrutture nei principali porti d’Italia. “I risultati delle classifiche nazionali confermano il trend di crescita positivo e rappresentano il riconoscimento di una leadership nel comparto specialistico delle opere marittime”. Così i fratelli Elio ed Eugenio Rainone, che con la sorella Valeria gestiscono l’azienda creata dal papà Aldo. “Questo risultato positivo è il frutto del costante e duraturo impegno e della elevata competenza di tutto il team che assiste stabilmente la Rcm Costruzione impegnato da molti anni a fornire i migliori standard di qualità ai nostri clienti, sia pubblici che privati”.Rcm Costruzioni è attualmente impegnata nella realizzazione di rilevanti opere portuali tra cui la costruzione di un mega bacino di carenaggio dell’area portuale di Sestri Ponente a Genova, i lavori del Ravenna Port Hub, il Terminal Ro-Ro del Porto di Cagliari oltre che in opere infrastrutturali strategiche nei porti di Cagliari, Palermo, Catania, Augusta, Trapani, Termini Imerese, Taranto, La Spezia, Brindisi, Marina di Carrara, Napoli e Salerno. Con un portafoglio ordini di circa 1,9 miliardi di euro per lavori da completarsi nei prossimi 5 anni, la Rcm è attualmente impegnata nella sfida più importante, quella di portare a compimento molte delle opere finanziate con fondi Pnrr nel rispetto degli stringenti tempi contrattuali garantendo l’elevato livello di customer satisfaction che ha consentito all’azienda di essere percepita come una delle realtà imprenditoriali più affidabili del Paese. “Guardiamo con entusiasmo e fiducia al futuro – concludono i fratelli Rainone – consapevoli delle capacità del nostro team e siamo ancora una volta pronti a dimostrare la nostra capacità di sviluppo e di adattamento anche alle difficili condizioni imposte dal Pnrr”.Ad esprimere soddisfazione per l’importante risultato ottenuto dall’azienda salernitana è anche Fabio Napoli, presidente di Ance Aies Salerno. “ Il risultato prestigioso raggiunto dal gruppo Rainone, nostra associata, gratifica tutte le imprese che ogni giorno investono impegno e sacrifici e conferma la grande professionalità che anche il nostro territorio riesce ad esprimere, competendo con i più alti livelli nazionali”.